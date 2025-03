Tylko totalny naiwniak uwierzył w te bajeczki.

Od początku pisałem, że to będzie podobne maksymalnie do 4070Ti Super (będzie od niego słabsza ale silniejsza od 4070Ti)

Tak samo jak dziesiątki innych Mirków, ale po co słuchać ludzi co się znają na sprzęcie i składają komputery ¯\(ツ)/¯

Nvidia obiecała, NVidia da.



No i wciąż utrzymuje swoją ofertę, odkupię od kogoś 4090 i kupię mu w zamian 5070, w końcu ma być lepsza niż Pokaż całość