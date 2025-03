Wszystko fajnie. Tylko to nie jest takie proste. Kupisz 10 ekspresów na handel, przyjdzie nie dla idiotów, kupi 1000 w lepszej cenie i masz porobione. To już nie sa czasy żeby taki sprzęt lokalnie golić i konkurować dostępnością.

Z kolei jak producent pozwoli na wyscig szczurów wśród swoich sprzedawców i reszta nie będzie mogła zarobić na towarze, to zwyczajnie nie będą go kupować.