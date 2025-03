Problem z naszym establishmentem jest taki, że kopiują zachodnią bieżączkę nie patrząc jak została podbudowana te 20 lat temu. Wszak Berlin najpierw zainwestował w szerokie drogi, parkingi kubaturowe czy zbiorkom a dopiero potem wprowadził różnego rodzaju ograniczenia. Przez co jak nie musisz jeździć to masz bardzo dobre alternatywy a jak potrzebujesz to jest wygodniej niż u nas przed SCT. Natomiast nasi nie mają infrastruktury, ale będą wyganiać samochody z centrum XD