Chyba ktoś nie rozumie jak działają ubezpieczyciele. W skrócie jest to taki h----d gdzie miliony kierowców się składają licząc na to że jak coś się stanie do odzyskają część tej sumy. A ubezpieczyciel bierze sobie prowizję od tego zakładu. Jeżeli zacząłby wypłacać większe "wygrane" to wszyscy inni musieliby się na to zrzucić.