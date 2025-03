Zniszczenie rynku nieruchomości, zaoranie usług publicznych, zamiana kraju w obóz taniej siły roboczej, przynoszą wreszcie upragnione rezultaty.

To ważne elementy ale nie najważniejsze. Polki nie rodzą dzieci bo po prostu nie lubią dzieci i wolą zająć się karierą. Żadne mieszkania w ich przypadku nic nie zmienią. Dobrym przykładem jest tu OP, który wstawił znalezisko - jest antynatalistą i nawet jakby miał 5 mieszkań i 10 mln na koncie to i tak by Pokaż całość