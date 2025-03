super sprawa, nie chce nic mówić, ale twój tata by mega podbił region czy to na niemcy czy na ukraine itd, ja wiem że proces pewnie długi, ale gdyby to juz masowo robić to by było coś pieknego. Takie dzieła to się szanuje, a to są takie umiejętności i taki sprzęt który jest cały czas potrzebny.



Pozdrowienia dla TATY.