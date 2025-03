Miałem operacje guza mózgu. I tak miałem szczęście bo był w miejscu gdzie był relatywnie łatwy do usunięcia. Sama operacja jak później sprawdziłem kosztowała by w takim Medicover prywatnie powyżej 40,000zł. A do tego dochodzi cała masa innych rzeczy z tym związanych.



Ludzie którzy tak gadają nie rozumieją jak mamy dobrze. Tacy Amerykanie mają prywatną opiekę zdrowotną. Wydają na nią 10x tyle co my. Najwięcej na świecie w zasadzie per człowiek. I jednocześnie Pokaż całość