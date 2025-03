a talibami to byl jeszcze troche inny myk. Bo usa dogadalo sie z talibami i nikt o tym nie wiedzial a jak juz wsztstko bylo dopiete to poweidzieli rzadawi afganskiemu ze "my juz dogadani tera wy sie dogadujcie, nara". No i jakby nie bylo to obie strony trzymaly sie bardo dokladnie tej umowy. zadnych atakow ze strony talibow, po prostu poruszali sie na kolejne, opuszczone tereny.