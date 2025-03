Ja PRDL polegac na Francji to tak jak kozaczyli w Libii a potem chyba wszyscy wiedza co sie stalo ( USA musialo ratowac bo europejskie lotnictwo NATO po 2 dniach nie mialo amununicji plus zero wsparcia satelitarnego) albo ich cwaniakowanie w Syrii. O tym, ze wlasnie maja potezny kryzys wewnętrzny nawet nie chce przynudzac.