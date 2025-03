Wiarygodność USA jako partnera dramatycznie by spadła po takim ruchu. Co innego odcinać pomoc Ukrainie, a co innego wycofywać wojska od partnerów w NATO. To może mieć opłakane skutki gdyby na starcie poszły Chiny-USA. Partnerzy w Europie zwyczajnie by powiedzieli że mamy swoje problem w Europie i musicie działać sami czego amerykanie nie chcą robić co pokazał Irak, Afganistan. Działała tam koalicja wojsk a nie samo USA.