Wyprzedzali na skrzyżowaniu gdy auto skręcało w lewo. Doszło do wypadku. 3 osoby poszkodowane. 3 straże, 3 karetki, 3 policje. "Kierująca, która spowodowała wypadek, była pochodzenia Ukraińskiego (jeden jej pasażer został zabrany do szpitala z bólem nogi), a poszkodowani co skręcali wracali do domu