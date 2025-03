Co już trafia do nas z UA...

- Owoce do przetwórni pryskane uj wie czym które zaorały ceny na skupach.

- zboże

- chyba drób, ale nie jestem w 100% pewny

- mrożone warzywa i lody do molocha z owadem w logo

- fajki i alko bez akcyzy Pokaż całość