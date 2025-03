Minerały za zawieszenie broni bez gwarancji bezpieczeństwa i wsparcia od USA to żaden deal. Putin i ruscy takie rzeczy mają w dupie, oni pod byle pretekstem łamią takie ustalenia. Zaraz by zarzucił coś Ukrainie z d--y i tyle z zawieszenia walk. Użyłby tego jako czas na reorganizację wojska.



Jak Trump taki kozak i mówi że Putin się go boi to jaki problem powiedzieć że jak Putin zerwie rozejm to mu zrobi drugi Pokaż całość