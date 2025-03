Jak na początku tej odsłony wojny pisałem że sankcje zawsze da się obejść, kwestia kosztów, to dostawałem po kilkaset minusów a wykopowe wyjce wrzeszczały że "samoloty zaczną spawać za pół roku"

Jak ktoś chce kupić a drugi chce sprzedać to sposób się znajdzie. Ropę sprzedają przez Azerbejdżan, części kupują przez Indie, jakieś tankowce-cienie też pływają... nikt nie pyta do kogo? Pewnie do zachodnich koncernów petrochemicznych. ¯\(ツ)/¯