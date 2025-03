— Ośrodek powstał po sąsiedzku z ulicą, gdzie odbywał się jeszcze niedawno masowy handel narkotykami.

No ale to gdzie mają otworzyć taki ośrodek? Na wsi trzy powiaty dalej, żeby taki uzależniony musiał jechać z pięcioma przesiadkami?Chyba właśnie o to chodzi, żeby taki ośrodek był w miejscu dostępnym dla uzależnionych.Rozumiem część z argumentów z artykułu (olewactwo policji, śmieci), ale te o lokalizacji i nadwykonaniach są dla mnie absurdalne.