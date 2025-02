Niby OK, przy czym to jedynie kolejna warstwa szpachli na zgruzowanym Polonezie.

Zmiany co najwyżej kosmetyczne, które w żaden sposób nie przyczynią się do znacznego obniżenia cen energii, jedynie co spowodują, to to, że ceny będą rosły troszkę wolniej.

To takie niemieckie udawanie, że coś się robi, zdejmiemy trochę regulacji, sypniemy kasą i może jakoś doczekamy w końcu do tego taniego gazu od ruskich.