Nie ogarniam gościa, chce się bawić w politykę, ale nie respektuje praw, którymi się ona rządzi. Czy ktoś w PiSie stawia sobie pytanie, jaką część niezdecydowanego, ale myślącego elektoratu stracili pozwalając mu dokazywać na antenie TVP? Bo jak swojego czasu wypłynęły jego przemocowe wybryki, to go szybko ukryli, ale jak szczuł Polaków na Polaków, to nie było problemu ¯\(ツ)/¯



I dalej to robi w Republice. Tak trzymać, panie Adamczyk ( ͡ ° Pokaż całość