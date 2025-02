Może się sprawdzic nadzieja Mentzena o której mówił u Wojewódzkiego. Jak ktoś z PO lub PiSu wystawi bardzo słabego kandydata (jak początkowo PO wystawiło Kidawę Błonską 5 lat temu) to spokojnie będzie miał szansę na awans do 2 tury. A ten Nawrocki to jakaś parodia nie kandydat