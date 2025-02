Można by to też teoretycznie zobaczyć gołym okiem. Jeśli wysoko energetyczny elektron trafi w siatkówkę i zjonizuje tkankę.Na pewno można zobaczyć efekty promieniowania gamma. Astronauci na orbicie gdzie nie chroni ich pole magnetyczne widzą efekt błysku co kilka minut. Takie fotony czasem mogą przeniknąć przez warstwę ochronną ziemi, więc jeśli coś wam kiedyś błyśnie przed oczami to jest zostaliście zostaliście trafieni cosmic rayem i dostaniecie raka xD