kurcze to u mnie na wsi, osiedle na uboczu i wołają 18tys za m2. Mimo dobrych zarobków nie zaryzykowałbym. Jak kupowałem swoje to rata było 1tys i wiedziałem że tyle zarobie w każdej robocie jakby coś poszło nie tak, tutaj jak ktoś straci robotę to szybko przyjdzie komornik