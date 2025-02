Wczoraj płaciłem rachunek za gaz mojego dziadka, samotnego emeryta.

2250 zł za 2 miesiące ogrzewania domu do temperatury 19 stopni.

To jest k---a paranoja, żeby za zaspokojenie podstawowej potrzeby egzystencjalnej, jaką jest niezamarznięcie w zimę we własnym domy, płacić takie pieniądze. Po prostu pięści same się zaciskają. To nie są żadne k---a luksusy, ani fanaberie, to jest po prostu minimum, jakie człowiek musi mieć, żeby normalnie funkcjonować.

Ale wiadomo, planeta płonie, trzeba Pokaż całość