To już 26. antologia, którą możecie pobrać bezpłatnie z naszej strony! Tym razem przygotowaliśmy dla was teksty będące połączeniem grozy/horroru z motywami technologicznymi. Czy eksperymentowanie z technologią to w najgorszym razie tylko błędy oprogramowania lub awarie sprzętu? Niekoniecznie!