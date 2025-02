Jak bylem maly i matka mnie wysylala do kosciola, to kojarze odczytywanie Listow sw. Pawla - do Rzymian, Koryntian, Filipian, czy jakies tam Listy sw. Jakuba lub sw. Jana. Ale listy Doktora Karola Nawrockiego do Ludu Pisowskiego to jakas nowosc w polskim Kosciele. Moze zamiast ksiedza zjadajacego oplatek i popijajacego winem wprowadzicie tam jeszcze ceremionalne op...lenie kielby? Trzeba tylko wino zastapic Harnasiem, zeby pasowalo.