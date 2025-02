Kiedy uwierzyłeś Tuskowi w jakiekolwiek jego zapewnienia. W ogóle jak to możliwe, że jakiś polityk okłamuje społeczeństwo w tzw żywe oczy i nie ponosi za to żadnych konsekwencji, mało tego, jeszcze jacyś idioci go bronią i to popierają jak chodzący syndrom sztokholmski... ( ʘ ‿ ʘ )