A tak nam było dobrze jak byliśmy monoetnicznym krajem i komu to przeszkadzało? PiS nawpuszczał tego, teraz PO to kontynuuje, jakieś centra otwierają, staruchy rządzące tymi partiami zaraz się zabiorą z tego świata, a nam przyjdzie żyć w tym syfie. Jeszcze wybierzcie na prezydenta Nawrockiego albo Rafałka, to na pewno będzie lepiej.