40-letni Ukrainiec, będący pasażerem taksówki, kazał kierowcy zatrzymać się, a następnie, grożąc nożem, zmusił go do opuszczenia pojazdu. Teraz odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.