czyje AI tego jest cenzura

Z gazetami podobnie jest, chcesz poczytać że Tusk to dzieciożerca to czytasz Frondę czy Wprost jak chcesz przeczytać o pisowskich nieudacznikach to oko.press, wp i inne onety a jak chcesz dostać raka to Wyborcza. Ten sam model sterowania jak z mediami.