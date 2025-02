Przypominam, że dopiero co TVN ujawnił powiązania ośmiu gwiazdek z kacapami więc moi mili nie oszukujmy się, większość z was chętnie by poszła tam uczcić tę armię. A na wykop.pl już nie można pisać symbolu ośmiu gwiazdek bo chyba już się sami wstydzą co popierali tylko trochę po niewczasie, wstyd. xD



A wiecie co z wami tu najtragiczniejszego? Że wasze ''elity'' nawet nie potrafiły same tego wymyśleć tylko Moskwa podrzucała wam swoje Pokaż całość