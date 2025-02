Już nie mogę się doczekać fikołków wykopowych kucy i płatnych trolli na temat obrony # matecki przez # konfederacja Targowicka.Ale to trzeba mieć brak kręgosłupa moralnego, by choćby próbować argumentować, że nie powinno się temu parszywemu indywiduum odbierać immunitetu i go aresztować.