Patus nie przestał być patusem, poczuł się zbyt pewnie, dlatego wpadł. Gdyby nie fikał a spokojnie, głęboko zaszyty gdzieś w świecie wydawał zarobione na przestępstwie pieniądze i spokojnie żył to nigdy by go nie znaleźli. Widocznie było mało, adrenaliny, wszystkiego. Patus pozostanie patusem. Mam nadzieję, że szybko nie wyjdzie a najlepiej jak dokona honorowej samoutylizacji w kryminale, po co kolejny odpad w PL.