Zgłaszam podejrzenie stosowania niedozwolonych praktyk na rynku kredytów hipotecznych w Polsce, które mogą polegać na zmowie cenowej pomiędzy największymi bankami działającymi w tym sektorze. Obserwuję, że średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce wynosi obecnie 7,91%, co czyni je najwyższym w Unii Europejskiej. Marże banków, które osiągają poziom 3,50%, są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do innych krajów, co budzi poważne wątpliwości co do realnej konkurencji na tym rynku.