Mam taką refleksję że "zachód" nam się przesunął. Teraz to my jesteśmy "granicą" zachodu. Pamiętam jak w latach 90 co najmniej kilku moich sąsiadów jeździło robić Jume do Rajchu, pamiętam jak się mówiło o tym, że Niemcy w ogóle nie rozumieją tej fali złodziejstwa która ich spotkała i nie byli na nią gotowi. Teraz mam wrażenie że u nas już jest tak dobrze że teraz to Gruzini i jnni przyjeżdżają do nas, Pokaż całość