Co on gada, ja jestem starszy niż to ich państwo stworzone w 91 roku w wyniku rozpadu związku radzieckiego.



Te pieprzenie o Rusi kijowskiej jakoby miała większe powinowactwo etniczne do ukraińców jest co najmniej śmieszne biorąc pod uwagę historię tych terenów jak i historię terminu "ukraina", co znaczy tyle co tereny graniczne.