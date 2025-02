Obcokrajowcy latają z nożami po Polsce i zabijają ludzi, a rządzący co na to?

Jako gość w Polsce obcokrajowiec nie powinien nosić broni.

Należy dokonywać rutynowych przeszukań, czy obcokrajowcy będący w Polsce nie posiadają przy sobie broni, do tego powinni być:



1) Sprawiedliwie i surowo karani

2) Konfiskata majątku i odpracowywanie na rzecz utrzymania podczas odbywania wyroku Pokaż całość