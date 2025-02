Zarowno dieta z miesem jak i bez zadnego miesa moze byc zdrowa. Większość osob ma w dupie zdrowe odzywianie niezaleznie od tego czy to mieso jedzą czy nie. Weganie ponadto przez niska kalorycznosc posilkow dopychaja sie weglami typu chleb, ryz, ktore maja niska ilosc wartosci odzywczych.



Poza tym w sumie wegetarianin a wegan to znaczna dystynkcja, bo beda wegetarianem, który je jaja dalej mamy dostep do najlepszego źródła protein zdrowszego od kazdego Pokaż całość