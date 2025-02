Byłem wczoraj, trochę wiało ale wieża fajna. Same szlaki prowadzące na wierzę takie sobie. Najbardziej mnie bolało jak widziałem już mocno podziurawione deski "podłogi" od raczków. Jak deski wyglądają jak ser szwajcarski po paru dniach to ciekaw jestem ile wytrzymają sezonów do koniecznego remontu. Szkoda że ludzie nie myślą...