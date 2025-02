Strasznie spolaryzowane to mi się wydaje ale ciekawe. Np. jak typ mówi, że nie będzie płacił na nią to ma rację bo to tak wygląda, że uja idzie na dziecko. W ogóle w przypadku rozwodu z inicjatywy kobiety jeżeli nie ma dowodów na zdradę czy p-----c to alimenty powinny być automatycznie anulowane, niech znajdzie frajera albo idzie do roboty.