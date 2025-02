Ojej prawda w oczy kole? No to trudno, Rosja niech se nadal napada na Ukrainę, Europa niech się wkurza na Amerykę,(kiedy to wina Unii na pierwszym miejscu za handel z Rosją nawet po 2014 roku) że nic nie robią znajdując się 9500km od Ukrainy... ehh dzieciaczki jesteście rozgrywani przez polityków by się dzielić i wskakiwać do gardła nawzajem kiedy wróg jest jeden... Skończcie w końcu pie*dolić o tej Ameryce, serio, każdy się Pokaż całość