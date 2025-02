"2,19 zł/kWh dla DC" czyli licząc oszczędnie 20kwh/100 daje to koszt 43,80zł/100km

czyli odpowiednik 6,7l benzyny (6,50) lub 6,5l diesla (6,70) lub 13,7l LPG (3,20)...



czyli generalnie zakładając zakup elektryka, płacimy więcej za samochód o zdecydowanie niższym komforcie użytkowania za to "tankując" go znacznie dłużej i bez żadnej oszczędności względem zwykłych spalinówek, nie wspominając już nawet o hybrydach...

do tego kosmiczny spadek wartości i często "niesprzedawalność" w gratisie...