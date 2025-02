Porażające jest to jak bardzo różni się depresja faceta i kobiety. Baba zazwyczaj ma chłopaka przy sobie, grono znajomych, może rodzinę. Chłop czasami nie ma nikogo, może sobie co najwyżej pójść do psychologa za 200zl godzina aby usłyszeć, że wystarczy pobiegać albo psychiatra przepisze mu jakieś tabsy. Skutki tego wszystkiego widać potem w statystykach.