Wyginiemy i wiecie dlaczego? Wiele par nie może mieć dzieci, mają słabe wyniki, a do rządowych programów in vitro turbo trudno się dostać. Ja z kobietą próbujemy dostać się od 3 lat, wiele inseminacji, 3 in vitro i jak krew w piach. Wydaliśmy na wszystkie badania, insemicje, in vitro ponad 55 tys złotych, a do rządowego programu się nie kwalifikujemy, bo jesteśmy za młodzi. Wiele par nie ma tyle pieniędzy i nie Pokaż całość