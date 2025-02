Ja sięgnąłem do Wiki a tam:

- Dinozaury stanowiły dominującą grupę kręgowców lądowych od początku jury (około 201 milionów lat temu) przez 135 milionów lat, do końca kredy (66 milionów lat temu)

- Z analiz materiału genetycznego wynika, że linia naczelnych powstała jeszcze przed granicą kreda-trzeciorzęd, około 63-74 milionów lat temu.



Czyli można założyć że nasi przodkowie żyli w czasach dinozaurów, oczywiście nie był to obecny homo sapiens