Coś mi śmierdzi zmyśloną historią, koleś sobie robił zdjęcie i specjalnie zmniejszał do minimalnej wymaganej rozdzielczości? Po Co?

Robisz zdjęcie telefonem zgodnie z wytycznymi co by tylko rozmiar nie był za duży bo pliku nie przyjmie. Ale teraz większość telefonów robi zdjęcia poniżej 2.5MB na domyślnych ustawieniach.

Ale pomijając już to, to jak wiesz że masz rację to prosisz kierownika i tyle.

Moim zdaniem historia zmyślona.



Dwa tygodnie temu wyrabiałem sobie dowód,