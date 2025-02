Sami pracownicy są temu po części winni. A teraz płaczą, że zakład do likwidacji.

Przecież on już z 15 lat temu był w gównianej sytuacji. Ale płacili dobrze i jak coś to 'państwo dołoży', to mieli w dupie jego stan. Nic nie dzieje się bez przyczyny.



A na 'zgliszczach' Rafako może powstać inny podmiot, który nie będąc obciążony całym tym gównem.

Będzie robił to samo, tylko z 1/10 'starej' załogi.