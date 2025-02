Jakie szczęście, że znalazła się kasa by podnieść posłom kasę na najem mieszkania czy też na biura poselskie. Taki z-------l w obecnej kadencji sejmu, że na pewno im się to należy. Szkoda, że szarym kowalskim nie potrafią spełnić choć jednej obietnicy poprawiającej im życie, ale no może w trzeciej kadencji się uda ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )