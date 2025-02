Sama sprawa jest nie tylko wstrząsająca, ale niesie w sobie spory ładunek absurdu-chłopaczek zamordował człowieka, wybitnego, genialnego malarza, którego obrazy warte są miliony... za jakieś drobne, starą kamerę, jakieś słodycze, wyceniono to na 1-2 tysiące, gdy na ścianach były obrazy warte miliony złotych. To jakby ktoś włamał się do banku, zabił ochronę, w sejfie są miliony, ale złodzieje nie kradną gotówki tylko kwiaty w doniczkach z hallu bankowego.