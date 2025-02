Można zadać sobie pytanie: jak to możliwe, że Dania nie musi przestrzegać absurdalnych przepisów UE dotyczących imigracji? Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta: ponieważ jej politycy potrafili to wynegocjować. Udało im się zapewnić tzw. klauzulę „opt-out”, pozwalającą na niewprowadzanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących policji i wymiaru sprawiedliwości.



Stało się to na mocy Porozumienia Edynburskiego w 1992 r. po tym, jak duńscy wyborcy odrzucili referendum w sprawie ratyfikacji UE. Wyłączenia te zostały