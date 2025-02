Mi to się wydaje, że żyję w jakimś matrixie, wojna trwa, ludzie giną, w USA "lekkie" zmiany, a Europa co robi? Zamiast przygotowywać się, tłuc amunicję każdego dnia to dalej brnie w tą całą zjeboekologię, ceny energii wysokie bo jakieś ekopodatki, obecnie zajmują się takimi głupotami jak jednorazowe kubki do napojów, rureczki już papierowe. Gdzie my podążamy? K---a, przecież to się w głowie nie mieści!