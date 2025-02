Sanders to jest gość. Żaden inny kongresmen tak nie nagłaśnia problemów trawiących amerykę i przeciętnego człowieka jak on. Co zabawne ma łatkę komucha, ale w praktyce facet tylko chcę by USA zbliżyły się choć trochę do naszych, czyli europejskich standardów jeśli chodzi o edukacje, służbę zdrowia, zdrowe żywienie czy infrastruktura.