cywilizacja zostawia po sobie ślady kultury materialnej jak np Egipcjanie, Hetyci, Babilończycy, Majowie etc. etc. Te badania wskazują jedynie na to , że w tym środkowoeuropejskim k--------u, gdzie każdy kto chciał mógł wejść i wyjść, jest pewna ciągłość genetyczna. Ale to nic nadzwyczajnego, wszędzie jakaś jest.